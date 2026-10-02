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Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)

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Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 4
Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
  • Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 3
  • Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 4
  • Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 107943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
12 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
420

Описание товара Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)

Диск HDD Toshiba - Desktop DT01ACA, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 3.5", 1TB, 7K, 32MB, DT01ACA100



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Toshiba - Desktop DT01ACA, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 3.5", 1TB, 7K, 32MB, DT01ACA100


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - по цене 12700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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