Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 700 руб.
В наличии
Код товара: 107943
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
420
Описание товара Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
Диск HDD Toshiba - Desktop DT01ACA, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 3.5", 1TB, 7K, 32MB, DT01ACA100
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
32
Страна производитель
Китай
Диск HDD Toshiba - Desktop DT01ACA, for Desktop, SATA III (6Gb/s), 3.5", 1TB, 7K, 32MB, DT01ACA100
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Жесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100) - по цене 12700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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