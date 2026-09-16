Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC
**Жесткий диск Western Digital Red Plus 2 TB (SATA-III)** Ищете надежное решение для хранения данных в вашей домашней или небольшой корпоративной сети? Жесткий диск Western Digital Red Plus — это идеальный выбор для сетевых хранилищ (NAS) и систем видеонаблюдения. **Основные характеристики:** - Объем: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, видео, фотографий и документов. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства NAS-устройств. - Скорость вращения: 5400 RPM — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Буфер: 64 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность. - Интерфейс: SATA-III — современный интерфейс, который обеспечивает высокую скорость передачи данных. **Преимущества:** - Надёжность: Western Digital Red Plus разработан специально для работы в сетевых хранилищах, что гарантирует его долговечность и стабильность. - Эффективность: благодаря технологии IntelliPower, диск оптимизирует энергопотребление и снижает нагрузку на систему охлаждения. - Совместимость: идеально подходит для использования в популярных NAS-устройствах от ведущих производителей. Western Digital Red Plus — это надежное и эффективное решение для тех, кто хочет создать масштабируемую систему хранения данных.
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Теги товара: 2 тб
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Теги товара: 2 тб
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