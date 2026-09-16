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Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC

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Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC - фото 1
  • Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC - фото 2
  • Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC - фото 3
  • Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739036
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC

**Жесткий диск Western Digital Red Plus 2 TB (SATA-III)** Ищете надежное решение для хранения данных в вашей домашней или небольшой корпоративной сети? Жесткий диск Western Digital Red Plus — это идеальный выбор для сетевых хранилищ (NAS) и систем видеонаблюдения. **Основные характеристики:** - Объем: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, видео, фотографий и документов. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства NAS-устройств. - Скорость вращения: 5400 RPM — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Буфер: 64 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность. - Интерфейс: SATA-III — современный интерфейс, который обеспечивает высокую скорость передачи данных. **Преимущества:** - Надёжность: Western Digital Red Plus разработан специально для работы в сетевых хранилищах, что гарантирует его долговечность и стабильность. - Эффективность: благодаря технологии IntelliPower, диск оптимизирует энергопотребление и снижает нагрузку на систему охлаждения. - Совместимость: идеально подходит для использования в популярных NAS-устройствах от ведущих производителей. Western Digital Red Plus — это надежное и эффективное решение для тех, кто хочет создать масштабируемую систему хранения данных.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск SATA 2TB 6GB/S 64MB RED PLUS WD20EFPX WDC




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жесткий диск Western Digital Red Plus 2 TB (SATA-III)** Ищете надежное решение для хранения данных в вашей домашней или небольшой корпоративной сети? Жесткий диск Western Digital Red Plus — это идеальный выбор для сетевых хранилищ (NAS) и систем видеонаблюдения. **Основные характеристики:** - Объем: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, видео, фотографий и документов. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства NAS-устройств. - Скорость вращения: 5400 RPM — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Буфер: 64 МБ — помогает ускорить обработку данных и повысить производительность. - Интерфейс: SATA-III — современный интерфейс, который обеспечивает высокую скорость передачи данных. **Преимущества:** - Надёжность: Western Digital Red Plus разработан специально для работы в сетевых хранилищах, что гарантирует его долговечность и стабильность. - Эффективность: благодаря технологии IntelliPower, диск оптимизирует энергопотребление и снижает нагрузку на систему охлаждения. - Совместимость: идеально подходит для использования в популярных NAS-устройствах от ведущих производителей. Western Digital Red Plus — это надежное и эффективное решение для тех, кто хочет создать масштабируемую систему хранения данных.


Теги товара: 2 тб
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Отзывы


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