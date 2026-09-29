Top.Mail.Ru
Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 1
Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 2
Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210532
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , 1 тб , 2 тб , 3 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб , 300 гб , 500 гб



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , недорогие , 1 тб , 2 тб , 3 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 10 тб , 12 тб , 300 гб , 500 гб


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...