Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Плоские, лёгкие, не шумят, не греются, исключительно надёжные.
Недостатки:
За три года не обнаружил.
Комментарий:
В течение трёх лет покупаю для своего компа жесткие диски Seagate 4Tb Barracuda. В моём компе работают уже 4 таких диска непрерывно по 16 часов в сутки. Поэтому, смело рекомендую эти диски, если вам нужны неприхотливые и надёжные "рабочие лошадки".
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
Достоинства:
Плоские, лёгкие, не шумят, не греются, исключительно надёжные.
Недостатки:
За три года не обнаружил.
Комментарий:
В течение трёх лет покупаю для своего компа жесткие диски Seagate 4Tb Barracuda. В моём компе работают уже 4 таких диска непрерывно по 16 часов в сутки. Поэтому, смело рекомендую эти диски, если вам нужны неприхотливые и надёжные "рабочие лошадки".