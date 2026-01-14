Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 010 руб.
В наличии
Код товара: 667057
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
440
Описание товара Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)
Жесткий диск
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Жесткий диск
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Комментарий:
Новый диск , запечатанный . Следов использования нет . Установил . Инициировал с помощью Acronis . Разбил на 2 диска . Получилось меньше 4 Гб , но так и должно быть
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Определился в пк без проблем. Не издает никаких посторонних звуков.
Достоинства:
Комментарий:
Диски новые, запаянные, серийники бьются, выпущены для китайского рынка, все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован кроме заводского антистатического пакета в пупыркуи всё в картонной коробке. Судя по наклейке произведён 12 марта 2025. Тесты показывают, что до меня не включали. Единственно смущает надпись warranty valid only in China.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественно запокован, новый не юзаный, комп определил все четко) продавцу спс за хороший и целый диск!
Достоинства:
Комментарий:
дошел целый, упакован в два слоя пупырки и в картонный короб, фоткать не вижу смысла, т.к. жесткий запаян был в заводской пакет и проходит верификацию на сайте, сам жесткий пока не подключал, но магазину пока доверяю (не первый продукт у них покупал), да огорчает только ценник (но виноват доляр и сказка про ягненка) обратил внимание, что изменилась технология блинов для дисков, стал тоньше своего младшего собрата на 3тб который был, работает тихо, чтобы услышать надо подставить ухо к нему или сидеть в тихой комнате
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Товар оригинал. Можно рекомендовать!
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)
Достоинства:
Комментарий:
Новый диск , запечатанный . Следов использования нет . Установил . Инициировал с помощью Acronis . Разбил на 2 диска . Получилось меньше 4 Гб , но так и должно быть
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Определился в пк без проблем. Не издает никаких посторонних звуков.
Достоинства:
Комментарий:
Диски новые, запаянные, серийники бьются, выпущены для китайского рынка, все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован кроме заводского антистатического пакета в пупыркуи всё в картонной коробке. Судя по наклейке произведён 12 марта 2025. Тесты показывают, что до меня не включали. Единственно смущает надпись warranty valid only in China.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественно запокован, новый не юзаный, комп определил все четко) продавцу спс за хороший и целый диск!
Достоинства:
Комментарий:
дошел целый, упакован в два слоя пупырки и в картонный короб, фоткать не вижу смысла, т.к. жесткий запаян был в заводской пакет и проходит верификацию на сайте, сам жесткий пока не подключал, но магазину пока доверяю (не первый продукт у них покупал), да огорчает только ценник (но виноват доляр и сказка про ягненка) обратил внимание, что изменилась технология блинов для дисков, стал тоньше своего младшего собрата на 3тб который был, работает тихо, чтобы услышать надо подставить ухо к нему или сидеть в тихой комнате
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Товар оригинал. Можно рекомендовать!