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Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)

7 Отзывы
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Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 1
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 2
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 3
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 4
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 5
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 6
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 7
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 8
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 9
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 10
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 5
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 6
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 7
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 8
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 9
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 10
  • Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 010 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)
16 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
440

Описание товара Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)

Жесткий диск



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate (ST4000VX015)

Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Новый диск , запечатанный . Следов использования нет . Установил . Инициировал с помощью Acronis . Разбил на 2 диска . Получилось меньше 4 Гб , но так и должно быть
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Определился в пк без проблем. Не издает никаких посторонних звуков.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Ярослав И.

Достоинства:


Комментарий:
Диски новые, запаянные, серийники бьются, выпущены для китайского рынка, все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован кроме заводского антистатического пакета в пупыркуи всё в картонной коробке. Судя по наклейке произведён 12 марта 2025. Тесты показывают, что до меня не включали. Единственно смущает надпись warranty valid only in China.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественно запокован, новый не юзаный, комп определил все четко) продавцу спс за хороший и целый диск!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
дошел целый, упакован в два слоя пупырки и в картонный короб, фоткать не вижу смысла, т.к. жесткий запаян был в заводской пакет и проходит верификацию на сайте, сам жесткий пока не подключал, но магазину пока доверяю (не первый продукт у них покупал), да огорчает только ценник (но виноват доляр и сказка про ягненка) обратил внимание, что изменилась технология блинов для дисков, стал тоньше своего младшего собрата на 3тб который был, работает тихо, чтобы услышать надо подставить ухо к нему или сидеть в тихой комнате
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Айдемир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Товар оригинал. Можно рекомендовать!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Жесткий диск


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Новый диск , запечатанный . Следов использования нет . Установил . Инициировал с помощью Acronis . Разбил на 2 диска . Получилось меньше 4 Гб , но так и должно быть
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Определился в пк без проблем. Не издает никаких посторонних звуков.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Ярослав И.

Достоинства:


Комментарий:
Диски новые, запаянные, серийники бьются, выпущены для китайского рынка, все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован кроме заводского антистатического пакета в пупыркуи всё в картонной коробке. Судя по наклейке произведён 12 марта 2025. Тесты показывают, что до меня не включали. Единственно смущает надпись warranty valid only in China.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественно запокован, новый не юзаный, комп определил все четко) продавцу спс за хороший и целый диск!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
дошел целый, упакован в два слоя пупырки и в картонный короб, фоткать не вижу смысла, т.к. жесткий запаян был в заводской пакет и проходит верификацию на сайте, сам жесткий пока не подключал, но магазину пока доверяю (не первый продукт у них покупал), да огорчает только ценник (но виноват доляр и сказка про ягненка) обратил внимание, что изменилась технология блинов для дисков, стал тоньше своего младшего собрата на 3тб который был, работает тихо, чтобы услышать надо подставить ухо к нему или сидеть в тихой комнате
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Айдемир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Товар оригинал. Можно рекомендовать!


Жесткий диск Seagate (ST4000VX015) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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