Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 920 руб.
В наличии
Код товара: 643720
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
600
Описание товара Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] объемом 4 ТБ подходит для создания вместительного хранилища в настольном компьютере. Технология магнитной записи CMR гарантирует стабильность хранения документов, программ, файлов. Высокая производительность запоминающего устройства обеспечивается благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и кэш-памяти емкостью 256 МБ. Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] подключается к аппаратной платформе компьютера через интерфейс SATA III. Уровень шума в пределах 25 дБ в активном режиме гарантирует тихую работу накопителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 330 руб.4583 руб. в СплитЖесткий диск WD 4TB 5400rpm (WD40EZZX) Blue 128Mb 6Gb/s SATA-II...
-
В наличииЦена 18 493 руб.4624 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD SATA3 4Tb NAS Red Plus 5400 128Mb 1 year war...
-
В наличииЦена 19 170 руб.4793 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
-
В наличииЦена 20 000 руб.5000 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0...
-
В наличииЦена 20 250 руб.5063 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate Original 4Tb (ST4000VN006)
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
-
В наличииЦена 22 410 руб.5603 руб. в СплитЖесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
-
В наличииЦена 25 070 руб.6268 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 25 320 руб.6330 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 440 руб.7860 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 34 590 руб.8648 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 37 000 руб.9250 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] объемом 4 ТБ подходит для создания вместительного хранилища в настольном компьютере. Технология магнитной записи CMR гарантирует стабильность хранения документов, программ, файлов. Высокая производительность запоминающего устройства обеспечивается благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и кэш-памяти емкостью 256 МБ. Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] подключается к аппаратной платформе компьютера через интерфейс SATA III. Уровень шума в пределах 25 дБ в активном режиме гарантирует тихую работу накопителя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - стоимость товара 18920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III