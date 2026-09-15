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Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III

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Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 1
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 2
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 3
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 4
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 1
  • Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 2
  • Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 3
  • Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 4
  • Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 920 руб. 
Начислим 303 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643720
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
18 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III

Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] объемом 4 ТБ подходит для создания вместительного хранилища в настольном компьютере. Технология магнитной записи CMR гарантирует стабильность хранения документов, программ, файлов. Высокая производительность запоминающего устройства обеспечивается благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и кэш-памяти емкостью 256 МБ. Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] подключается к аппаратной платформе компьютера через интерфейс SATA III. Уровень шума в пределах 25 дБ в активном режиме гарантирует тихую работу накопителя.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Описание
Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] объемом 4 ТБ подходит для создания вместительного хранилища в настольном компьютере. Технология магнитной записи CMR гарантирует стабильность хранения документов, программ, файлов. Высокая производительность запоминающего устройства обеспечивается благодаря скорости вращения шпинделя 5400 об/мин и кэш-памяти емкостью 256 МБ. Жесткий диск WD Blue [WD40EZAX] подключается к аппаратной платформе компьютера через интерфейс SATA III. Уровень шума в пределах 25 дБ в активном режиме гарантирует тихую работу накопителя.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III - стоимость товара 18920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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