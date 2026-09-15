Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD WD 3.5" 3TB WD33PURZ Purple (SATA-III)
Накопители WD Purple предназначены для круглосуточной записи в системах видеонаблюдения. Эти диски разработаны специально для систем видеонаблюдения, поэтому они выдерживают сильные перепады температур и вибрации оборудования сетевого видеорегистратора. Обычно жесткие диски для настольных компьютеров создаются с прицелом на работу только в течение коротких промежутков времени, а не для жестких условий круглосуточной эксплуатации в системах видеонаблюдения высокой четкости. Жесткие диски WD Purple для систем видеонаблюдения проверены на совместимость с широким спектром систем обеспечения безопасности, благодаря чему вы можете быть уверены в надежности специализированного оборудования. Применение эксклюзивной технологии AllFrame дает возможность уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео.
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