Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD 4Tb 5400rpm (WD44PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" NAS
**Жёсткий диск Western Digital 4 TB WD44PURZ Purple Pro Surveillance** Обеспечьте надёжное хранение данных с системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital WD44PURZ. Этот диск — идеальное решение для систем видеонаблюдения благодаря своим выдающимся характеристикам. **Основные преимущества:** * **Большой объём памяти — 4 ТБ:** достаточно места для длительного хранения видеозаписей. * **Высокая скорость передачи данных — SATA 6 Гб/с:** быстрая запись и чтение данных, что важно для бесперебойной работы системы видеонаблюдения. * **Стабильная работа — скорость вращения шпинделя 5400 об/мин:** обеспечивает надёжность и долговечность диска. * **Быстрый доступ к данным — буфер 256 МБ:** ускоряет работу с файлами и снижает нагрузку на систему. * **Технология записи CMR:** гарантирует высокое качество записи и чтения данных. **Характеристики:** * назначение: для видеонаблюдения; * вид поставки: OEM; * форм-фактор: 3.5'. Выберите жёсткий диск Western Digital WD44PURZ для надёжной и эффективной работы вашей системы видеонаблюдения!
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Теги товара: 4 тб
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Теги товара: 4 тб
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