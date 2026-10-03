Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб.
В наличии
Код товара: 643719
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
480
Описание товара Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3
Для работы с фотографиями в высоком разрешении, видео в формате 4K, коллекциями звукозаписей, рабочими файлами и файлами макетов требуется дополнительная производительность. Накопители WD Blue обеспечивают производительность, надежность и дополнительную емкость для выполнения максимально сложных задач на компьютере. Различные накопители WD Blue предназначены для архитекторов, дизайнеров, создателей контента для социальных сетей, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Воспользуйтесь широким ассортиментом моделей WD Blue различной емкости, разработанных специально для настольных и моноблочных ПК, чтобы увеличить пространство для хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Для работы с фотографиями в высоком разрешении, видео в формате 4K, коллекциями звукозаписей, рабочими файлами и файлами макетов требуется дополнительная производительность. Накопители WD Blue обеспечивают производительность, надежность и дополнительную емкость для выполнения максимально сложных задач на компьютере. Различные накопители WD Blue предназначены для архитекторов, дизайнеров, создателей контента для социальных сетей, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Воспользуйтесь широким ассортиментом моделей WD Blue различной емкости, разработанных специально для настольных и моноблочных ПК, чтобы увеличить пространство для хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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