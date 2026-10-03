Top.Mail.Ru
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 1
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 2
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 3
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 4
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 5
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 6
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 7
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 1
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 2
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 3
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 4
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 5
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 6
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 7
  • Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 910 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3
14 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
480

Описание товара Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3

Для работы с фотографиями в высоком разрешении, видео в формате 4K, коллекциями звукозаписей, рабочими файлами и файлами макетов требуется дополнительная производительность. Накопители WD Blue обеспечивают производительность, надежность и дополнительную емкость для выполнения максимально сложных задач на компьютере. Различные накопители WD Blue предназначены для архитекторов, дизайнеров, создателей контента для социальных сетей, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Воспользуйтесь широким ассортиментом моделей WD Blue различной емкости, разработанных специально для настольных и моноблочных ПК, чтобы увеличить пространство для хранения данных.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
650000
Описание
Для работы с фотографиями в высоком разрешении, видео в формате 4K, коллекциями звукозаписей, рабочими файлами и файлами макетов требуется дополнительная производительность. Накопители WD Blue обеспечивают производительность, надежность и дополнительную емкость для выполнения максимально сложных задач на компьютере. Различные накопители WD Blue предназначены для архитекторов, дизайнеров, создателей контента для социальных сетей, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Воспользуйтесь широким ассортиментом моделей WD Blue различной емкости, разработанных специально для настольных и моноблочных ПК, чтобы увеличить пространство для хранения данных.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD WD 2TB WD20EARZ Blue SATA 3 - по цене 14910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...