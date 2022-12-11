Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
Диски BarraCuda — лідери ринку накопичувачів для настільних і портативних ПК по місткості. В їх асортименті представлені моделі різної місткості (до 10 ТБ включно), так що кожен клієнт зможе вибрати накопичувач BarraCuda собі по кишені. Крім ємності, потужні BarraCuda Pro відрізняються великою швидкістю обертання шпинделя, що забезпечує високу продуктивність, блискавичне завантаження ігор і підтримку високих робочих навантажень. Вражаюча гнучкість Диски BarraCuda допоможуть вам використовувати по максимуму. Вони підлаштовуються під будь-які потреби, будь то зберігання медіафайлів або установка ігор. Переваги 3.5-дюймових жорстких дисків BarraCuda Безумовна надійність дисків BarraCuda з більш ніж 20-річною історією бренду, ємні моделі на будь-який бюджет і технологія Multi-Tier Caching Technology забезпечують універсальність цих високопродуктивних накопичувачів. Всі жорсткі диски сімейства BarraCuda використовують технологію багаторівневого кешування (MTC). Технологія MTC піднімає ПК на нові рівні продуктивності і дозволяє набагато швидше завантажувати додатки та файли.
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Теги товара: 2 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Достоинства:
Цена. Скорость работы высокая.
Недостатки:
Нет.
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
Достоинства:
Цена. Скорость работы высокая.
Недостатки:
Нет.