Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.
Для каких систем и нагрузок
Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.
Ключевые особенности
Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.
Важные нюансы перед покупкой
WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
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HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.
Для каких систем и нагрузок
Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.
Ключевые особенности
Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.
Важные нюансы перед покупкой
WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
Достоинства:
Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Достоинства:
Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.