Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)

HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.

Для каких систем и нагрузок

Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.

Ключевые особенности

Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.

Важные нюансы перед покупкой

WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.