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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)

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Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 2
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 3
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 4
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 160 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
19 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)

HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.

Для каких систем и нагрузок

Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.

Ключевые особенности

Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.

Важные нюансы перед покупкой

WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.



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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание

HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - 3.5" жёсткий диск, специально разработанный для систем видеонаблюдения с круглосуточной записью. Он рассчитан на непрерывную работу 24/7 и оптимизирован для потоковой записи с нескольких камер одновременно.

Для каких систем и нагрузок

Диск подойдёт для DVR/NVR-регистраторов, гибридных видеосистем и серверов видеонаблюдения с количеством камер до 64 в зависимости от конфигурации. Объём 4 ТБ позволяет хранить значительный архив видеозаписей в высоком разрешении при длительном сроке хранения.

Ключевые особенности

Серия Purple использует технологию AllFrame, которая снижает количество пропусков кадров и улучшает стабильность потоковой записи с IP-камер. Диск рассчитан на повышенную годовую нагрузку по записи (до 180 ТБ/год и более, в зависимости от ревизии) и имеет улучшенную виброустойчивость для работы в многодисковых массивах.

Важные нюансы перед покупкой

WD Purple оптимизирован под последовательную запись и потоковое видео, а не под интенсивные случайные операции чтения/записи, как у серверных моделей. Для рабочих станций и игровых ПК лучше использовать десктопные серии WD Blue/Black или SSD, а Purple оставить для систем видеонаблюдения и архивов.



Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные оригинальные ЖД. Приобрёл несколько таких для системы видеонаблюдения, прекрасно работают последние 3 месяца. По SMART и тестам скорости тоже всё ок.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск в заводской упаковке. По СМАРТу новый. Работает уже 2 месяца в режиме 24/7 в НАСе проблем не обнаружил. Надеюсь и дальше будет долго радовать.


Купить Жесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ) - по цене 19160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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