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Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX

9 Отзывы
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Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 1
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 2
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 3
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 4
Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 1
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 2
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 3
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 4
  • Жесткий диск HDD WD 3.5&quot; NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 820 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
21 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
600

Описание товара Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX

Жесткий диск WD Red Plus разработан для сетевых систем хранилищ NAS, RAID-массивов. Совместимость с ними обеспечивает микропрограмма «NASware», гарантируя круглосуточную работу диска. Надежность и комфорт работы с накопителем обусловлены функциями защиты и высокой производительностью. Такое устройство рассчитано на работу в сложных условиях, защищено от вибраций, обладая ударостойкостью на уровне 70 G. WD Red Plus объемом 4 ТБ использует интерфейс SATA III, поддерживающий пропускную способность 6 Гбит/с. Наряду с вращением шпинделя на скорости 5400 об/мин это позволяет диску демонстрировать высокую скорость записи/чтения. Для более быстрой обработки данных используется контроллер кэш-памяти на 256 МБ. Особенность диска в осуществлении контроля устранения ошибок. Это сокращает число ошибок в сетевых системах. Для повышения быстродействия накопителя реализована технология NASware 3.0, которая улучшает его скоростные параметры. Также с этой целью используется технология 3D Active Balance Plus, которая обеспечивает двухплоскостную балансировку.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Nebulaner

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Igor

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ksan

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Жесткий диск WD Red Plus разработан для сетевых систем хранилищ NAS, RAID-массивов. Совместимость с ними обеспечивает микропрограмма «NASware», гарантируя круглосуточную работу диска. Надежность и комфорт работы с накопителем обусловлены функциями защиты и высокой производительностью. Такое устройство рассчитано на работу в сложных условиях, защищено от вибраций, обладая ударостойкостью на уровне 70 G. WD Red Plus объемом 4 ТБ использует интерфейс SATA III, поддерживающий пропускную способность 6 Гбит/с. Наряду с вращением шпинделя на скорости 5400 об/мин это позволяет диску демонстрировать высокую скорость записи/чтения. Для более быстрой обработки данных используется контроллер кэш-памяти на 256 МБ. Особенность диска в осуществлении контроля устранения ошибок. Это сокращает число ошибок в сетевых системах. Для повышения быстродействия накопителя реализована технология NASware 3.0, которая улучшает его скоростные параметры. Также с этой целью используется технология 3D Active Balance Plus, которая обеспечивает двухплоскостную балансировку.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Nebulaner

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Igor

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Ksan

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.


Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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