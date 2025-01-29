Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
Жесткий диск WD Red Plus разработан для сетевых систем хранилищ NAS, RAID-массивов. Совместимость с ними обеспечивает микропрограмма «NASware», гарантируя круглосуточную работу диска. Надежность и комфорт работы с накопителем обусловлены функциями защиты и высокой производительностью. Такое устройство рассчитано на работу в сложных условиях, защищено от вибраций, обладая ударостойкостью на уровне 70 G. WD Red Plus объемом 4 ТБ использует интерфейс SATA III, поддерживающий пропускную способность 6 Гбит/с. Наряду с вращением шпинделя на скорости 5400 об/мин это позволяет диску демонстрировать высокую скорость записи/чтения. Для более быстрой обработки данных используется контроллер кэш-памяти на 256 МБ. Особенность диска в осуществлении контроля устранения ошибок. Это сокращает число ошибок в сетевых системах. Для повышения быстродействия накопителя реализована технология NASware 3.0, которая улучшает его скоростные параметры. Также с этой целью используется технология 3D Active Balance Plus, которая обеспечивает двухплоскостную балансировку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 410 руб.5603 руб. в СплитЖесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
-
В наличииЦена 25 070 руб.6268 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 25 320 руб.6330 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 440 руб.7860 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 34 590 руб.8648 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 37 000 руб.9250 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
-
В наличииЦена 38 240 руб.9560 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 25...
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)
-
В наличииЦена 40 341 руб.10086 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)
-
В наличииЦена 41 020 руб.10255 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
-
В наличииЦена 41 480 руб.10370 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 8Tb (ST8000VE001)
-
В наличииЦена 41 820 руб.10455 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD8002PURP Surveillance Purple Pro
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 4 тб
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Достоинства:
Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.
Отзывы о товаре Жесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Привезли быстро и вовремя. Диски оригинальные и новые. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные диски! Тихие, производительные. Поставил в NAS вертикально, вообще не слышны. Доставка курьером, упаковка заводская. Подлинные, смарт чистый.
Достоинства:
Комментарий:
Диск рабочий. Скорость последовательного чтения около 200-210 мегабайт/с. Подключил к отдельному мини-ПК через внешний бокс (с доп. питанием) по USB 3, чтобы шарить файлы по домашней сети по SMB, всё заработало. SMART изначально был чистый, 0 часов работы. Диск \"засыпает\", когда в течение некоторого времени не используется, что позволяет экономить энергию.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, все отлично, тихий,совсем не слышно как работает,быстрый.Покупали для системного блока. рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует ожиданиям (новый подлинный диск от надёжного поставщика)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, хороший магазин, хорошая упаковка) Нареканий к работе диска пока нет..
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, надёжные диски для круглосуточного режима работы в сетевых хранилищах. Модель проверенная годами. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил в NAS, установка вертикальная. В итоге диск сильно вибрирует и, как следствие, шумит. Даже вибропластины по NAS не помогают. Три других жестких диска стоят Seagate Iron Wolf, и таких проблем с шумом и вибрацией у них нет
Достоинства:
Комментарий:
Не шумный. Работает в паре с ssd. Как и должен переходит в режим ожидания, когда к нему не обращаешься. Замеры и тесты не проводил. Всё устроило, доволен.