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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333)

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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) - фото 1
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 146583
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, г.
200

Описание товара Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333)

Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity экономит пространство, обеспечивая хранение больших объемов данных на 2,5-дюймовом диске емкостью 1 ТБ. Обеспечивает надежность корпоративного класса для сред с круглосуточным использованием.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity экономит пространство, обеспечивая хранение больших объемов данных на 2,5-дюймовом диске емкостью 1 ТБ. Обеспечивает надежность корпоративного класса для сред с круглосуточным использованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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