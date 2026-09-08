Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146583
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х18х13
Вес, г.
200
Описание товара Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333)
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity экономит пространство, обеспечивая хранение больших объемов данных на 2,5-дюймовом диске емкостью 1 ТБ. Обеспечивает надежность корпоративного класса для сред с круглосуточным использованием.
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Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity экономит пространство, обеспечивая хранение больших объемов данных на 2,5-дюймовом диске емкостью 1 ТБ. Обеспечивает надежность корпоративного класса для сред с круглосуточным использованием.
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 1Tb (ST1000NX0333) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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