Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ)
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Характеристики
Описание товара Жёсткий диск WD Purple 1Tb (WD10PURZ)
Накопичувачі WD Purple призначені для цілодобової роботи при підвищених температурах в системах безпеки і спостереження. Вони забезпечують надійну та якісну запис і відтворення відео завжди, коли це необхідно. Пристрої DVR Накопичувачі WD Purple для відеоспостереження створені для цілодобової роботи в системах безпеки з камерами високої чіткості. Лінійка накопичувачів WD Purple містить жорсткі диски для будь-яких систем спостереження, так як вони можуть працювати в системах як з цифровими мережевими, так і з аналоговими відеореєстраторами. Технологія AllFrame В жорстких дисках WD Purple для систем спостереження застосовується технологія AllFrame, що працює з набором команд обробки потокових даних протоколу АТА з метою зменшити втрати кадрів, поліпшити відтворення і збільшити число підтримуваних дискових відсіків. Додаткові можливості З появою накопичувачів WD Purple продукти сімейства жорстких дисків WD для відеоспостереження стали підтримувати СГД з великою кількістю відсіків, кількість підтримуваних камер високої чіткості дорівнює 32, додалася апаратна система компенсації вібрації, була збільшена робоча навантаження.
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Теги товара: 1 тб
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Теги товара: 1 тб
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