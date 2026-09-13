Top.Mail.Ru
Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5&quot; SATA 1TB (WD10EARZ) - фото 1
Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5&quot; SATA 1TB (WD10EARZ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
  • Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5&quot; SATA 1TB (WD10EARZ) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5&quot; SATA 1TB (WD10EARZ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х1
Вес, г.
70

Описание товара Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ)

**Жесткий диск Western Digital 3.5' 1TB Blue PC HDD SATA 6Gb/s — 5400 rpm** Ищете надежное и вместительное решение для хранения данных? Жесткий диск Western Digital Blue — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и высокую производительность. **Основные характеристики:** - Объем: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и музыку. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства настольных компьютеров и серверов. - Скорость вращения: 5400 об/мин — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Интерфейс: SATA 6Gb/s — поддерживает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро копировать файлы и запускать приложения. **Преимущества:** - Надёжность: жесткие диски Western Digital известны своей долговечностью и стабильностью работы. - Вместительность: 1 ТБ позволяет хранить большое количество данных, что идеально подходит для пользователей, которым нужно много места для файлов. - Совместимость: благодаря стандартному форм-фактору и интерфейсу SATA 6Gb/s, этот жесткий диск легко интегрируется в большинство систем. Жесткий диск Western Digital Blue — это надежное и эффективное решение для хранения данных, которое обеспечит вам peace of mind и высокую производительность.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жесткий диск Western Digital 3.5' 1TB Blue PC HDD SATA 6Gb/s — 5400 rpm** Ищете надежное и вместительное решение для хранения данных? Жесткий диск Western Digital Blue — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и высокую производительность. **Основные характеристики:** - Объем: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и музыку. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства настольных компьютеров и серверов. - Скорость вращения: 5400 об/мин — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Интерфейс: SATA 6Gb/s — поддерживает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро копировать файлы и запускать приложения. **Преимущества:** - Надёжность: жесткие диски Western Digital известны своей долговечностью и стабильностью работы. - Вместительность: 1 ТБ позволяет хранить большое количество данных, что идеально подходит для пользователей, которым нужно много места для файлов. - Совместимость: благодаря стандартному форм-фактору и интерфейсу SATA 6Gb/s, этот жесткий диск легко интегрируется в большинство систем. Жесткий диск Western Digital Blue — это надежное и эффективное решение для хранения данных, которое обеспечит вам peace of mind и высокую производительность.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...