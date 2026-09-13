Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Western Digital Blue HDD 3.5" SATA 1TB (WD10EARZ)
**Жесткий диск Western Digital 3.5' 1TB Blue PC HDD SATA 6Gb/s — 5400 rpm** Ищете надежное и вместительное решение для хранения данных? Жесткий диск Western Digital Blue — это идеальный выбор для тех, кто ценит стабильность и высокую производительность. **Основные характеристики:** - Объем: 1 ТБ — достаточно места для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и музыку. - Форм-фактор: 3.5" — стандартный размер, который подходит для большинства настольных компьютеров и серверов. - Скорость вращения: 5400 об/мин — обеспечивает баланс между производительностью и энергопотреблением. - Интерфейс: SATA 6Gb/s — поддерживает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро копировать файлы и запускать приложения. **Преимущества:** - Надёжность: жесткие диски Western Digital известны своей долговечностью и стабильностью работы. - Вместительность: 1 ТБ позволяет хранить большое количество данных, что идеально подходит для пользователей, которым нужно много места для файлов. - Совместимость: благодаря стандартному форм-фактору и интерфейсу SATA 6Gb/s, этот жесткий диск легко интегрируется в большинство систем. Жесткий диск Western Digital Blue — это надежное и эффективное решение для хранения данных, которое обеспечит вам peace of mind и высокую производительность.
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Теги товара: 1 тб
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Теги товара: 1 тб
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