Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
В наличии
Код товара: 147841
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
190
Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)
Диски SkyHawk емкостью до 10 ТБ спроектированы для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Диски SkyHawk с усовершенствованной микропрограммой ImagePerfect сводят к минимуму количество потерянных кадров и время простоя.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Диски SkyHawk емкостью до 10 ТБ спроектированы для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Диски SkyHawk с усовершенствованной микропрограммой ImagePerfect сводят к минимуму количество потерянных кадров и время простоя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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