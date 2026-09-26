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Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5" SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5" SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year

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Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 1
Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 2
Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5&quot; SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740950
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5" SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year

Жесткий диск Seagate объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения файлов, документов, фотографий и других данных. Форм-фактор 3,5 дюйма делает его подходящим для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения. Интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение, а буферная память 256 МБ помогает эффективно обрабатывать операции с данными. Скорость вращения 5400 об/мин ориентирована на стабильную и экономичную работу. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительного использования.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5" SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Жесткий диск Seagate объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения файлов, документов, фотографий и других данных. Форм-фактор 3,5 дюйма делает его подходящим для установки в настольные компьютеры и совместимые системы хранения. Интерфейс SATA III обеспечивает современное подключение, а буферная память 256 МБ помогает эффективно обрабатывать операции с данными. Скорость вращения 5400 об/мин ориентирована на стабильную и экономичную работу. Заявленное время наработки на отказ — 1 000 000 часов, что подчёркивает ресурс накопителя для длительного использования.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Barracuda HDD 3.5" SATA 2Tb, 5400 rpm, 256Mb buffer, 512e, SMR, ST2000DM005, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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