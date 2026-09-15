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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5"

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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 1
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 2
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 6
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 5
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 6
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5"
11 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
440

Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5"

Жесткий диск Seagate Skyhawk ST1000VX013 1TВ, 3.5", 5400 RPM, SATA-III, 64MB, для систем видеонаблюдения



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Описание
Жесткий диск Seagate Skyhawk ST1000VX013 1TВ, 3.5", 5400 RPM, SATA-III, 64MB, для систем видеонаблюдения


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (5400rpm) 256Mb 3.5" - стоимость товара 11990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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