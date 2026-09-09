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Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) - фото 1
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) - фото 2
  • Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289788
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х1
Вес, г.
170

Описание товара Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N)

Диск HDD Toshiba - Enterprise Performance AL15SEB, for Enterprise, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 300GB, 10K, 128MB, AL15SEB030N

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
300 Гб
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Диск HDD Toshiba - Enterprise Performance AL15SEB, for Enterprise, SAS 3.0 (12Gb/s), 2.5", 300GB, 10K, 128MB, AL15SEB030N
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba Enterprise 300Gb (AL15SEB030N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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