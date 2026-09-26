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Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)

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Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 1
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 2
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 3
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 4
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 5
Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 5
  • Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740953
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
460

Описание товара Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)

Жесткий диск WD Purple объемом 4 ТБ разработан для видеосистем и оптимизирован под RAID-массивы. Он позволяет одновременно записывать видео, используя несколько видеопотоков. Функция «TLER» позволяет устройству устанавливать лимит времени на коррекцию ошибок, чтобы RAID-контроллер не мог исключить из массива диск, когда тот подзавис. Ударостойкость 65 G делает накопитель устойчивым к эксплуатации в сложных условиях. WD Purple с вращеним шпинделя на скорости 5400 об/мин обладает высокой скоростью последовательной записи/чтения. Для более скоростной обработки потоковой информации накопитель использует кэш-память на 64 МБ. Диск поддерживает SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с Благодаря команде «CONFIGURE STREAM» контроллер сообщает накопителю о числе потоков, которые ему придется обработать, об ограничении времени для выполнения команд записи и чтения. На основе этой информации происходит оптимизация стратегии использования кэша микропрограммой.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск WD Purple объемом 4 ТБ разработан для видеосистем и оптимизирован под RAID-массивы. Он позволяет одновременно записывать видео, используя несколько видеопотоков. Функция «TLER» позволяет устройству устанавливать лимит времени на коррекцию ошибок, чтобы RAID-контроллер не мог исключить из массива диск, когда тот подзавис. Ударостойкость 65 G делает накопитель устойчивым к эксплуатации в сложных условиях. WD Purple с вращеним шпинделя на скорости 5400 об/мин обладает высокой скоростью последовательной записи/чтения. Для более скоростной обработки потоковой информации накопитель использует кэш-память на 64 МБ. Диск поддерживает SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с Благодаря команде «CONFIGURE STREAM» контроллер сообщает накопителю о числе потоков, которые ему придется обработать, об ограничении времени для выполнения команд записи и чтения. На основе этой информации происходит оптимизация стратегии использования кэша микропрограммой.


Теги товара: 4 тб
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Отзывы


Жесткий диск Western Digital HDD SATA-III 4000Gb Purple WD40PURZ, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), 1 year (WD40PURZ-NNC-001) (потертости, вмятины) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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