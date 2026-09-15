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Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней), 543741

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Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
Уценка
Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Уценка
Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
82 150 руб.  96 650 руб. 
Начислим 1315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней)
82 150 руб. -15%
96 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х21
Вес, г.
600

Описание товара Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней)

Гарантия: 14 дней
Внешний вид: вмятина на корпусе.
Спецификация:

  • Назначение    для сервера
  • Емкость    18 ТБ
  • Форм-фактор    3.5"
  • Особенности    поддержка секторов 4 КБ
  • Скорость вращения    7200 об/мин
  • Объем буфера    256 МБ
  • Время наработки на отказ    2500000 ч
  • Потребляемая мощность 5.8 Вт    
Комплектация: жесткий диск.
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.

Отзывы о товаре Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Описание
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: вмятина на корпусе.
Спецификация:
  • Назначение    для сервера
  • Емкость    18 ТБ
  • Форм-фактор    3.5"
  • Особенности    поддержка секторов 4 КБ
  • Скорость вращения    7200 об/мин
  • Объем буфера    256 МБ
  • Время наработки на отказ    2500000 ч
  • Потребляемая мощность 5.8 Вт    
Комплектация: жесткий диск.
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - по цене 82150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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