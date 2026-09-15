Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней), 543741
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%82 150 руб. 96 650 руб.
В наличии
Код товара: 543741
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
82 150 руб. -15%
96 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х21
Вес, г.
600
Описание товара Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней)
Внешний вид: вмятина на корпусе.
Спецификация:
- Назначение для сервера
- Емкость 18 ТБ
- Форм-фактор 3.5"
- Особенности поддержка секторов 4 КБ
- Скорость вращения 7200 об/мин
- Объем буфера 256 МБ
- Время наработки на отказ 2500000 ч
- Потребляемая мощность 5.8 Вт
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Причина уценки
после ремонта - восстановление работоспособности.
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
18 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Внешний вид: вмятина на корпусе.
Спецификация:
- Назначение для сервера
- Емкость 18 ТБ
- Форм-фактор 3.5"
- Особенности поддержка секторов 4 КБ
- Скорость вращения 7200 об/мин
- Объем буфера 256 МБ
- Время наработки на отказ 2500000 ч
- Потребляемая мощность 5.8 Вт
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.
Купить Уцененный товар Жесткий диск Seagate Original Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) уцененный (гарантия 14 дней) - по цене 82150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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