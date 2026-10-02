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Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5" (ST10000NT001) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5" (ST10000NT001)

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Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 1
Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 2
Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 3
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Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
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  • Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5&quot; (ST10000NT001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641585
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
50х29х22
Вес, г.
670

Описание товара Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5" (ST10000NT001)

Диск HDD Seagate - IronWolf Pro, для системы хранения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 10 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST10000NT001



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5" (ST10000NT001)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Диск HDD Seagate - IronWolf Pro, для системы хранения, SATA, 6 Гб/с, 3.5", 10 ТБ, 7200 rpm, 256MB, ST10000NT001


Теги товара: 10 тб
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Отзывы


Жесткий диск Seagate IronWolf Pro 10 ТБ 3.5" (ST10000NT001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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