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Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B)

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Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 4
Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 4
  • Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513176
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
645

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B)

Жесткий диск Seagate Exos 7E10 Seagate ST4000NM000B емкостью 4TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.



Теги товара: 4 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate 4TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST4000NM000B)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
4 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Описание
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 Seagate ST4000NM000B емкостью 4TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.


Теги товара: 4 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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