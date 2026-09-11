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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)

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Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 2
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 3
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 790 руб. 
Начислим 573 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 564276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)
35 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
620

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)

Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST2000NM000B емкостью 2TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
США
Описание
Жесткий диск Seagate Exos 7E10 ST2000NM000B емкостью 2TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5" с интерфейсом подключения SATA III (6Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B) - стоимость товара 35790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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