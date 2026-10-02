Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)
Жорсткий диск для ноутбука 2.5 "3TB Seagate (ST3000LM016) - 2.5-дюймовий диск SATA для ноутбуків з підтримкою шифрування. Багатофункціональність, мала товщина і вага дисків, їх ціна і ємність дозволяють використовувати безкомпромісні конструкції для тонких обчислювальних пристроїв. Жорсткі диски Seagate оснащені технологією Seagate SmartAlign. Ця інноваційна технологія дозволяє скористатися всіма перевагами нового стандарту Advanced Format (AF) з 4-кілобайтні секторами без додаткових дій і застосування спеціальних засобів. Вся робота виконується автоматично у фоновому режимі. На продуктивності диска це не відіб'ється; також не потрібні віднімають час утиліти, які потрібні для інших дисків з підтримкою формату AF. Варіанти дисків для ноутбуків з підтримкою безпечного шифрування (SED) Жорсткі диски забезпечують шифрування за державним стандартом без втрати продуктивності, захищаючи дані безпосередньо в пристрої зберігання. Користувач отримує всі переваги надійного шифрування даних і може ні про що не турбуватися.
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Теги товара: 1 тб
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Теги товара: 1 тб
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