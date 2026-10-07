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Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5

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Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 1
Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 2
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 111788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5
13 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Высота, см
0.7
Ширина, см
7
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
86

Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5

HDD, 2,5 , 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Высота, см
0.7
Ширина, см
7
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Страна производитель
Китай
Описание
HDD, 2,5 , 1000 Гб, 5400 об/мин, буфер 128 Мб, интерфейс SATA-III.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Жесткий диск Seagate SATA-III 1Tb ST1000LM035128Mb 2.5 - по цене 13380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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