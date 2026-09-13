Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VX016 3.5"
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
380
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VX016 3.5"
Жесткий диск Seagate SkyHawk создан специально для требовательных видеосистем и выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме. Данный накопитель оптимизирован для эксплуатации в составе сетевого видеорегистратора и обеспечивает стабильность на протяжении длительного пользования. Seagate SkyHawk обладает емкостью 2 ТБ и подключается к требуемому оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Небольшое потребление энергии подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Жесткий диск Seagate SkyHawk создан специально для требовательных видеосистем и выдерживает нагрузки в круглосуточном режиме. Данный накопитель оптимизирован для эксплуатации в составе сетевого видеорегистратора и обеспечивает стабильность на протяжении длительного пользования. Seagate SkyHawk обладает емкостью 2 ТБ и подключается к требуемому оборудованию посредством интерфейса SATA III. Технология CMR способствует повышению плотности записи. Небольшое потребление энергии подчеркивает энергоэффективность накопителя Seagate SkyHawk.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск Seagate SATA-III 2TB ST2000VX016 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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