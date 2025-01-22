Top.Mail.Ru
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206290
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ

Жесткий диск HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ 3.5" 7200RPM 256MB SATA 512E



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ

Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск проихводит впечатление нового. Поверхность без изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Эд Кос

Достоинства:


Комментарий:
Новый, исправный, проверил, 6Tb 18385р 4.01.25. Нет, он не шумный, лёгкий рокот совсем, бывает, и то иногда, правда у меня крепление в корзине через втулки резиновые. Да, бывают диски дешевле, но лучше надёжный и надолго, надеюсь. Хорошая упаковка: в своём оригинальном пакете, обёрнуто пупыркой, плюс коробка большего размера, между проложено комканой бумагой, молодцы. Вообще Lime Store отличный магазин, и цены, приличные скидки бывают, и качество, и отношение - спасибо, не первый раз, и не последний. )
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, пришёл в запаянном фирменном заводском металлизированном пакете. Продавец обернул в несколько слоёв пупырчатой плёнки и уложил в коробку, в которой пустое пространство проложено бумагой для дополнительной фиксации и амортизации при доставке. HDD в Windows 10 обнаружился без проблем (Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками -> Мастер инициализации дисков), работает довольно тихо, слегка шуршит и стрекочет, без какого-либо скрежета и грохота. Скорости записи/чтения на уровне 250 Мб/с. Соответствует ожиданиям, спасибо за действительно новый и качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо обернутым \"пупыркой\" и в коробке. Подключился и распознался системой без проблем
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный винт, берите, приехал быстро, упакован был надёжно. Продавцу спасибо!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
6 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Описание
Жесткий диск HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ 3.5" 7200RPM 256MB SATA 512E


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск проихводит впечатление нового. Поверхность без изъянов.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Эд Кос

Достоинства:


Комментарий:
Новый, исправный, проверил, 6Tb 18385р 4.01.25. Нет, он не шумный, лёгкий рокот совсем, бывает, и то иногда, правда у меня крепление в корзине через втулки резиновые. Да, бывают диски дешевле, но лучше надёжный и надолго, надеюсь. Хорошая упаковка: в своём оригинальном пакете, обёрнуто пупыркой, плюс коробка большего размера, между проложено комканой бумагой, молодцы. Вообще Lime Store отличный магазин, и цены, приличные скидки бывают, и качество, и отношение - спасибо, не первый раз, и не последний. )
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Николай Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Диск новый, пришёл в запаянном фирменном заводском металлизированном пакете. Продавец обернул в несколько слоёв пупырчатой плёнки и уложил в коробку, в которой пустое пространство проложено бумагой для дополнительной фиксации и амортизации при доставке. HDD в Windows 10 обнаружился без проблем (Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками -> Мастер инициализации дисков), работает довольно тихо, слегка шуршит и стрекочет, без какого-либо скрежета и грохота. Скорости записи/чтения на уровне 250 Мб/с. Соответствует ожиданиям, спасибо за действительно новый и качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо обернутым \"пупыркой\" и в коробке. Подключился и распознался системой без проблем
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный винт, берите, приехал быстро, упакован был надёжно. Продавцу спасибо!


Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (0B36039) 6ТБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...