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Жесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX)

Артикул: 66341
Жесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX)
3 210 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66341
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.455
Высота, см2.7
Длина, см15
Объем500 Гб
Объем буферной памяти32 Мб
Скорость вращения7200 об/мин
ТипHDD
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
ИнтерфейсSATA III
жесткий диск для настольного компьютера, линейка WD Blue Desktop, 7200rpm, 32Mb, объем 500 Гб, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATA 6Gb/s


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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