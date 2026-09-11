Жесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 66341
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
450
Описание товара Жесткий диск WD Blue 500Gb (WD5000AZLX)
жесткий диск для настольного компьютера, линейка WD Blue Desktop, 7200rpm, 32Mb, объем 500 Гб, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATA 6Gb/s
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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жесткий диск для настольного компьютера, линейка WD Blue Desktop, 7200rpm, 32Mb, объем 500 Гб, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATA 6Gb/s
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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