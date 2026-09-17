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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм

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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм - фото 1
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
12
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм - фото 1
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм
10 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
12
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
270 х 214 х 68 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х7
Вес, кг.
1.08

Описание товара Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм

Профессиональный финишный нейлер. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Не оставляет следов и вмятин на обрабатываемых поверхностях. -Применяемый тип расходных материалов: Шпильки тип P0.6 (12-30 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,9 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: P0.6 -Длина шпилек: 12-30 мм -Расходные материалы: шпильки -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,12 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество шпилек в магазине: 200 шт



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Отзывы о товаре Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
12
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
270 х 214 х 68 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный финишный нейлер. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Не оставляет следов и вмятин на обрабатываемых поверхностях. -Применяемый тип расходных материалов: Шпильки тип P0.6 (12-30 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 0,9 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: P0.6 -Длина шпилек: 12-30 мм -Расходные материалы: шпильки -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,12 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество шпилек в магазине: 200 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер для шпилек 23Ga тип P0.6 Kraftool P0.6/30 31963, 12-30 мм – стоимость товара 10830 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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