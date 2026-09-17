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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм)

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Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 1
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 2
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 3
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 4
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 5
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 6
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 1
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 2
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 3
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 4
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 5
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 6
  • Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741746
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
225 х 172 х 50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм)

Пневматический нейлер (гвоздезабиватель) ЗУБР P0.6-25 шпильки тип P0.6 (12-25 мм) Профессионал 31936 Профессиональный финишный нейлер. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Не оставляет следов и вмятин на обрабатываемых поверхностях. -Применяемый тип расходных материалов: Шпильки тип P0.6 (12-25 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: P0.6 -Длина гвоздей: 12-25 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,35 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт



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Отзывы о товаре Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
225 х 172 х 50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический нейлер (гвоздезабиватель) ЗУБР P0.6-25 шпильки тип P0.6 (12-25 мм) Профессионал 31936 Профессиональный финишный нейлер. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Не оставляет следов и вмятин на обрабатываемых поверхностях. -Применяемый тип расходных материалов: Шпильки тип P0.6 (12-25 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: P0.6 -Длина гвоздей: 12-25 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,35 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер для шпилек 23Ga ЗУБР P0.6-25 31936, тип P0,6 (12-25 мм) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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