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Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01

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Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 - фото 1
Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Тип скобы
53
  • Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 - фото 1
  • Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279215
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Материалы взаимодействия
дерево, ДВП, пластик
Ширина, см
3
Тип скобы
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х3
Вес, г.
583

Описание товара Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01

Надежный степлер с высокопрочным стальном корпусом для быстрой и качественной работы. Для крепления тканных материалов(ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика и т. п. Тонкая проволока не повреждает волокна материалов.



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Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Материалы взаимодействия
дерево, ДВП, пластик
Ширина, см
3
Тип скобы
53
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный степлер с высокопрочным стальном корпусом для быстрой и качественной работы. Для крепления тканных материалов(ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика и т. п. Тонкая проволока не повреждает волокна материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Степлер ручной Зубр Мастер 31563_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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