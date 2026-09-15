Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)
Идеален для установки профилей и монтажа коммуникаций. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется. Мощный бесщёточный двигатель последнего поколения с высоким ресурсом и КПД. 3 режима мощности для эффективной работы с разным крепежом и материалами. Два режима работы: последовательный для точных работ и «очередь» для быстрых серийных работ. Отличная развесовка, эргономика, изготовлен из высокопрочного ABS пластика с прорезиненными накладками. Бесключевой механизм быстрого извлечения застрявшего гвоздя. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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