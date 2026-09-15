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Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)

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Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 1
Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 2
Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 3
Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 4
Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 5
Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторный гвоздезабиватель
Регулировка силы удара
Да
Емкость аккумулятора
5000
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 1
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 2
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 3
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 4
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 5
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680708
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторный гвоздезабиватель
Комлектация
Нейлер, 2 аккумулятора, Зарядное устройство, Крепления на пояс, Кейс., Инструкция, Гарантийный талон
Регулировка силы удара
Да
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
170x470x460 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х46х17
Вес, кг.
8.84

Описание товара Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)

Идеален для установки профилей и монтажа коммуникаций. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется. Мощный бесщёточный двигатель последнего поколения с высоким ресурсом и КПД. 3 режима мощности для эффективной работы с разным крепежом и материалами. Два режима работы: последовательный для точных работ и «очередь» для быстрых серийных работ. Отличная развесовка, эргономика, изготовлен из высокопрочного ABS пластика с прорезиненными накладками. Бесключевой механизм быстрого извлечения застрявшего гвоздя. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Аккумуляторный гвоздезабиватель
Комлектация
Нейлер, 2 аккумулятора, Зарядное устройство, Крепления на пояс, Кейс., Инструкция, Гарантийный талон
Регулировка силы удара
Да
Емкость аккумулятора
5000
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
170x470x460 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Идеален для установки профилей и монтажа коммуникаций. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется. Мощный бесщёточный двигатель последнего поколения с высоким ресурсом и КПД. 3 режима мощности для эффективной работы с разным крепежом и материалами. Два режима работы: последовательный для точных работ и «очередь» для быстрых серийных работ. Отличная развесовка, эргономика, изготовлен из высокопрочного ABS пластика с прорезиненными накладками. Бесключевой механизм быстрого извлечения застрявшего гвоздя. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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