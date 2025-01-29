Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01
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Характеристики
Описание товара Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01
Степлер механический Зубр Профессионал 31523_z01 рекомендован для специализированного использования. Сфера его применения весьма широка. Данное оснащение подойдет для использования с такими материалами, как ДВП, древесина, пластик. Степлер Зубр Профессионал 31523_z01 совместим с гвоздями типа 300, скобами типа 53, штифтами типа 500. Необходимо обеспечить данное оборудование расходными материалами, подходящими по параметрам. Степлер получил эргономичную рукоятку, которая отлично лежит в ладони. Есть возможность регулировки силы удара, а устройство порадует увеличенной максимальной мощностью забивания крепежа. Основой для изготовления степлера становятся высококачественные комплектующие. Данная модель отличается увеличенным эксплуатационным ресурсом. Степлер выдерживает продолжительное активное использование без потери первоначальных характеристик.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Качественный. Пробивает на ура.
Достоинства:
Комментарий:
зачётный степлер, 14 мм скобы в мебельный щит залетает как в губку.
Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Качественный. Пробивает на ура.
Достоинства:
Комментарий:
зачётный степлер, 14 мм скобы в мебельный щит залетает как в губку.