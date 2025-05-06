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Степлер Зубр ЗСП-2000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Степлер Зубр ЗСП-2000

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Степлер Зубр ЗСП-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Мощность, Вт
2000
Тип скобы
4, 55, 90, 18GA
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 230 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Степлер Зубр ЗСП-2000
5 230 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
электрический
Высота, см
24
Кол-во ударов
20 уд/мин
Материалы взаимодействия
текстиль, пленок, кожи, панелей, дерева, пластика
Размер магазина
50 шт
Ширина, см
7
Мощность, Вт
2000
Тип скобы
4, 55, 90, 18GA
Функция двойного удара
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х8
Вес, г.
600

Описание товара Степлер Зубр ЗСП-2000

Степлер электрический, гвоздь, скоба, типоразмеры крепежа: 4, J, производительность: 20 (уд/мин), вид срабатывания: контактное, тип магазина: кассетный, вместимость магазина: 50 шт, макс. ширина скобы (мм): 6 мм, мин. длина скобы (мм): 15 мм, макс. длина скобы: 25 мм, мин. диаметр/толщина гвоздя: 1.06 мм



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Степлер Зубр ЗСП-2000

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший девайс, парилку обшил за пару часов, мощности на вагонку хватает, бил 30 мм гвоздями



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
электрический
Высота, см
24
Кол-во ударов
20 уд/мин
Материалы взаимодействия
текстиль, пленок, кожи, панелей, дерева, пластика
Размер магазина
50 шт
Ширина, см
7
Мощность, Вт
2000
Тип скобы
4, 55, 90, 18GA
Функция двойного удара
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Степлер электрический, гвоздь, скоба, типоразмеры крепежа: 4, J, производительность: 20 (уд/мин), вид срабатывания: контактное, тип магазина: кассетный, вместимость магазина: 50 шт, макс. ширина скобы (мм): 6 мм, мин. длина скобы (мм): 15 мм, макс. длина скобы: 25 мм, мин. диаметр/толщина гвоздя: 1.06 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший девайс, парилку обшил за пару часов, мощности на вагонку хватает, бил 30 мм гвоздями


Степлер Зубр ЗСП-2000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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