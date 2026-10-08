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Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743749
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
110

Описание товара Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.

Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.

Отзывы о товаре Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.




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Характеристики
Бренд
GROSS
Описание
Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скобы GROSS 41712, 12 мм, для мебельного степлера, усиленные, тип 53, 1000 шт. - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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