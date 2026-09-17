Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 740 руб.
В наличии
Код товара: 741751
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
34?14?32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х14
Вес, кг.
3.58
Описание товара Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм
Нейлер пневматический кровельный предназначен для кровельных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм, в частности монтажа гибкой черепицы. Справится с ремонтом, соединением других деревянных деталей. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду Применяется для проведения кровельных по монтажу гибкой битумной черепицы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер 1/4? рапид - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Тип гвоздей
CRN
Минимальный размер скоб, мм
22
Максимальный размер скоб, мм
45
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
34?14?32 см
Страна производитель
Китай
Нейлер пневматический кровельный предназначен для кровельных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм, в частности монтажа гибкой черепицы. Справится с ремонтом, соединением других деревянных деталей. Высокая производительность - до 4 ударов в секунду Применяется для проведения кровельных по монтажу гибкой битумной черепицы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пневматический кровельный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CRN-45 31920, 22-45 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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