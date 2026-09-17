Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-57 31910, 35-57 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб.
В наличии
Код товара: 741747
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер, Шестигранный ключ, Смазка, Инструкция по эксплуатации
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
270х128х280 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х14
Вес, кг.
3.86
Описание товара Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-57 31910, 35-57 мм
ЗУБР Профессионал CNW-57 Пневматический нейлер для барабанных гвоздей 31910 предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 35-57 мм барабанного типа. Прочный корпус из алюминия Возможность подвеса на пояс или рейку Вместительный магазин для гвоздей Быстрая установка гвоздей Автоматический режим забивания Концевой предохранитель для безопасной работы Поворотный крюк для подвеса Шарнирный поворотный фитинг Малый расход воздуха на удар Нейлер Шестигранный ключ Смазка Инструкция по эксплуатации
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер, Шестигранный ключ, Смазка, Инструкция по эксплуатации
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
270х128х280 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР Профессионал CNW-57 Пневматический нейлер для барабанных гвоздей 31910 предназначен для производства паллет (поддонов) и других изделий из дерева, таких как тара, ящики и упаковка с гвоздями длиной 35-57 мм барабанного типа. Прочный корпус из алюминия Возможность подвеса на пояс или рейку Вместительный магазин для гвоздей Быстрая установка гвоздей Автоматический режим забивания Концевой предохранитель для безопасной работы Поворотный крюк для подвеса Шарнирный поворотный фитинг Малый расход воздуха на удар Нейлер Шестигранный ключ Смазка Инструкция по эксплуатации
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пневматический нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CNW-57 31910, 35-57 мм - стоимость товара 15510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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