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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962

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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 1
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 2
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 3
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 4
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 5
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 6
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 7
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 8
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 9
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 10
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 1
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 2
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 3
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 4
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 5
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 6
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 7
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 8
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 9
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 10
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962
10 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер-степлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
277 х 263 х 65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.48

Описание товара Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962

Профессиональный пневматический гвозде-скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Идеален для ежедневной работы на мебельном производстве и в мастерских, для сборки упаковки и т.д. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (16-30мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 16-30 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,49 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей/скоб в магазине: 100 шт



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер-степлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
30
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
277 х 263 х 65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный пневматический гвозде-скобозабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. Идеален для ежедневной работы на мебельном производстве и в мастерских, для сборки упаковки и т.д. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (16-30мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 16-30 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,49 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей/скоб в магазине: 100 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1 для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 Kraftool F18/50C 31962 - данный товар вы можете купить по цене 10680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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