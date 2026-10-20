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Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517

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Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Вес, г.
700

Описание товара Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517

Разработка, ALU953, представляет собой революционный механический степлер, предназначенный для домашних мастеров, которым требуется профессиональный уровень производительности. Работать с этим степлером на 65% легче по сравнению с обычными степлерами. Это стало возможным благодаря новой запатентованной технологии Rapid Powercurve, благодаря которой сила нажима рукоятки точно соответствует естественной кривой изменения мощности человеческой руки. Это означает, что пистолет оптимально использует силу нажима, экономя энергию и снижая утомляемость пользователя. ALU953 годится для регулярного применения при решении таких задач, как обивка мебели, декоративные работы с разными типами тканей, а также для фиксации ковров, подбоя, кожи и тонких досок.

Отзывы о товаре Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517




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Характеристики
Бренд
Rapid
Тип товара
Строительные степлеры
Описание
Разработка, ALU953, представляет собой революционный механический степлер, предназначенный для домашних мастеров, которым требуется профессиональный уровень производительности. Работать с этим степлером на 65% легче по сравнению с обычными степлерами. Это стало возможным благодаря новой запатентованной технологии Rapid Powercurve, благодаря которой сила нажима рукоятки точно соответствует естественной кривой изменения мощности человеческой руки. Это означает, что пистолет оптимально использует силу нажима, экономя энергию и снижая утомляемость пользователя. ALU953 годится для регулярного применения при решении таких задач, как обивка мебели, декоративные работы с разными типами тканей, а также для фиксации ковров, подбоя, кожи и тонких досок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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