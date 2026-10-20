Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517
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Характеристики
Описание товара Пистолет скобогвоздезабивной Rapid Alu 953 5000517
Разработка, ALU953, представляет собой революционный механический степлер, предназначенный для домашних мастеров, которым требуется профессиональный уровень производительности. Работать с этим степлером на 65% легче по сравнению с обычными степлерами. Это стало возможным благодаря новой запатентованной технологии Rapid Powercurve, благодаря которой сила нажима рукоятки точно соответствует естественной кривой изменения мощности человеческой руки. Это означает, что пистолет оптимально использует силу нажима, экономя энергию и снижая утомляемость пользователя. ALU953 годится для регулярного применения при решении таких задач, как обивка мебели, декоративные работы с разными типами тканей, а также для фиксации ковров, подбоя, кожи и тонких досок.
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