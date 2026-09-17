Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
В наличии
Код товара: 741740
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер-степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.7
Описание товара Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937
Пневматический нейлер-степлер (гвозде/скобозабиватель) 2-в-1 ЗУБР Т55/300 скобы тип 55 (16-40мм) и гвоздей 300 (10-50 мм) Профессионал 31937 Универсальный пневматический инструмент "2-в-1" - работает с гвоздями и скобами. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 13-40 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт -Количество скоб в магазине: 100 шт -Индикатор остатка оснастки: да
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер-степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Пневматический нейлер-степлер (гвозде/скобозабиватель) 2-в-1 ЗУБР Т55/300 скобы тип 55 (16-40мм) и гвоздей 300 (10-50 мм) Профессионал 31937 Универсальный пневматический инструмент "2-в-1" - работает с гвоздями и скобами. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 13-40 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт -Количество скоб в магазине: 100 шт -Индикатор остатка оснастки: да
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - по цене 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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