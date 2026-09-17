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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937

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Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 1
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 2
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 3
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 4
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 5
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 6
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 1
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 2
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 3
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 4
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 5
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 6
  • Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741740
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер-степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937

Пневматический нейлер-степлер (гвозде/скобозабиватель) 2-в-1 ЗУБР Т55/300 скобы тип 55 (16-40мм) и гвоздей 300 (10-50 мм) Профессионал 31937 Универсальный пневматический инструмент "2-в-1" - работает с гвоздями и скобами. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 13-40 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт -Количество скоб в магазине: 100 шт -Индикатор остатка оснастки: да



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер-степлер - 1 шт. Имбусовые ключи - 2 шт.
Минимальный размер скоб, мм
16
Максимальный размер скоб, мм
40
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
260 х 258 х 58 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический нейлер-степлер (гвозде/скобозабиватель) 2-в-1 ЗУБР Т55/300 скобы тип 55 (16-40мм) и гвоздей 300 (10-50 мм) Профессионал 31937 Универсальный пневматический инструмент "2-в-1" - работает с гвоздями и скобами. -Применяемый тип расходных материалов: Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,5 кг -Давление: 4,2 - 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 10-50 мм -Тип скоб: 55 -Длина скоб: 13-40 мм -Расходные материалы: скобы и гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4F дюйм -Расход воздуха на удар: 0,78 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт -Количество скоб в магазине: 100 шт -Индикатор остатка оснастки: да


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер-степлер 18Ga 2-в-1: для скоб тип 55 и гвоздей тип 300 ЗУБР Т55/300 31937 - по цене 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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