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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм

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Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм - фото 1
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм - фото 1
  • Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм
9 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
277 х 263 х 65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х7
Вес, кг.
1.66

Описание товара Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм

Пневматический нейлер (гвоздезабиватель) KRAFTOOL F18/50 гвозди тип 300 (15-50 мм) 31961 Профессиональный пневматический гвоздезабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Гвозди тип 300 (20-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,4 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 20-50 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,49 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт



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Отзывы о товаре Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Пневматический нейлер, упаковка
Минимальный размер скоб, мм
0
Максимальный размер скоб, мм
0
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
277 х 263 х 65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический нейлер (гвоздезабиватель) KRAFTOOL F18/50 гвозди тип 300 (15-50 мм) 31961 Профессиональный пневматический гвоздезабиватель. Произведен из высококачественных материалов, позволяет быстро и эффективно выполнить свою работу. -Применяемый тип расходных материалов: Гвозди тип 300 (20-50 мм) -Корпус: Алюминиевый -Вес: 1,4 кг -Давление: 6,9 Атм -Тип гвоздей: 300 -Длина гвоздей: 20-50 мм -Расходные материалы: гвозди (штифты) -Диаметр воздушного штуцера: 1/4 дюйм -Расход воздуха на удар: 0,49 л/мин -Тип соединения: рапид -Количество гвоздей в магазине: 100 шт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический нейлер для гвоздей 18Ga тип 300 Kraftool F18/50 31961, 15-50 мм - по цене 9250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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