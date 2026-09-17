Top.Mail.Ru
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 1
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 2
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 3
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 4
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 5
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 6
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 7
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 8
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 9
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 10
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 11
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 12
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 13
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 14
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 15
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Минимальный размер скоб, мм
38
Максимальный размер скоб, мм
65
Тип аккумулятора
нет
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 1
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 2
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 3
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 4
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 5
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 6
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 7
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 8
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 9
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 10
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 11
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 12
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 13
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 14
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 15
  • Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 570 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм
18 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер поворотный 3/8? рапид - 1 шт. Скоба для подвеса - 1 шт. Набор имбусовых ключей - 1 шт. Масленка - 1 шт. Фум-лента - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
38
Максимальный размер скоб, мм
65
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
35?32.5?14.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х15
Вес, кг.
3.73

Описание товара Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм

Гвоздезабивной пистолет пневматический ЗУБР CSN-65 обшивочный, для барабанных гвоздей CSN (38-65мм) Нейлер пневматический отделочный предназначен для отделочных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм. Работает как с обычными гвоздями так и с оцинкованными на пластиковой ленте. Материал корпуса металл Тип и размер гвоздей CSN (38-65 мм) Расход воздуха, л/удар 1.3 Количество гвоздей в магазине 200-300



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
Нейлер - 1 шт. Штуцер поворотный 3/8? рапид - 1 шт. Скоба для подвеса - 1 шт. Набор имбусовых ключей - 1 шт. Масленка - 1 шт. Фум-лента - 1 шт. Инструкция - 1 экз. Коробка - 1 шт.
Минимальный размер скоб, мм
38
Максимальный размер скоб, мм
65
Функция двойного удара
нет
Тип аккумулятора
нет
Габариты без упаковки
35?32.5?14.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Гвоздезабивной пистолет пневматический ЗУБР CSN-65 обшивочный, для барабанных гвоздей CSN (38-65мм) Нейлер пневматический отделочный предназначен для отделочных работ с гвоздями барабанного типа длинной 22-45 мм. Работает как с обычными гвоздями так и с оцинкованными на пластиковой ленте. Материал корпуса металл Тип и размер гвоздей CSN (38-65 мм) Расход воздуха, л/удар 1.3 Количество гвоздей в магазине 200-300


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пневматический обшивочный нейлер для барабанных гвоздей ЗУБР CSN-65 31922, 38-65 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...