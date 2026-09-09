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Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000

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Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000 - фото 1
Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Тип скобы
50, 52, R
Кол-во ударов, удары в мин
10
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
8
  • Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000 - фото 1
  • Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279208
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
степлер, упаковка
Тип скобы
50, 52, R
Кол-во ударов, удары в мин
10
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
8
Габариты без упаковки
212х76 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х14
Вес, кг.
2.28

Описание товара Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000

Механический степлер Bosch НТ 8 0.603.038.000 предназначен для выполнения работ по обтяжке тканью мебели, а также для крепления изолирующего материала. Используемый тип скоб 53. Возможность работы скобами от 4 мм до 8 мм.



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Отзывы о товаре Степлер ручной Bosch НТ8 0603038000




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
степлер, упаковка
Тип скобы
50, 52, R
Кол-во ударов, удары в мин
10
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
8
Габариты без упаковки
212х76 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Механический степлер Bosch НТ 8 0.603.038.000 предназначен для выполнения работ по обтяжке тканью мебели, а также для крепления изолирующего материала. Используемый тип скоб 53. Возможность работы скобами от 4 мм до 8 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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