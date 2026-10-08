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Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.

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Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 1
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 2
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 3
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 4
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 5
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 6
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 7
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 1
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 2
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 3
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 4
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 5
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 6
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 7
  • Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
180

Описание товара Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.

Закаленные скобы Matrix 41314 для мебельного степлера, тип 140, размером 14 х 10,6 х 1,25 мм, 1000 шт. в коробке, помогут обить мебель, зафиксировать утеплитель, а также выполнить другие отделочные и ремонтные работы. Скобы крепко соединяют различные материалы: древесину, фанеру, картон, ДСП.

Преимущества

  • Стальные скобы закалены для повышения деформационной стойкости.
  • Цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Расходники можно устанавливать в степлеры Matrix 40901 и 40909.
  • В упаковке 1000 скоб, которых хватит на длительное использование.

Отзывы о товаре Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Закаленные скобы Matrix 41314 для мебельного степлера, тип 140, размером 14 х 10,6 х 1,25 мм, 1000 шт. в коробке, помогут обить мебель, зафиксировать утеплитель, а также выполнить другие отделочные и ремонтные работы. Скобы крепко соединяют различные материалы: древесину, фанеру, картон, ДСП.

Преимущества

  • Стальные скобы закалены для повышения деформационной стойкости.
  • Цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Расходники можно устанавливать в степлеры Matrix 40901 и 40909.
  • В упаковке 1000 скоб, которых хватит на длительное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. – стоимость товара 250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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