Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 743748
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
180
Описание товара Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт.
Закаленные скобы Matrix 41314 для мебельного степлера, тип 140, размером 14 х 10,6 х 1,25 мм, 1000 шт. в коробке, помогут обить мебель, зафиксировать утеплитель, а также выполнить другие отделочные и ремонтные работы. Скобы крепко соединяют различные материалы: древесину, фанеру, картон, ДСП.
Преимущества
- Стальные скобы закалены для повышения деформационной стойкости.
- Цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Расходники можно устанавливать в степлеры Matrix 40901 и 40909.
- В упаковке 1000 скоб, которых хватит на длительное использование.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Закаленные скобы Matrix 41314 для мебельного степлера, тип 140, размером 14 х 10,6 х 1,25 мм, 1000 шт. в коробке, помогут обить мебель, зафиксировать утеплитель, а также выполнить другие отделочные и ремонтные работы. Скобы крепко соединяют различные материалы: древесину, фанеру, картон, ДСП.
Преимущества
- Стальные скобы закалены для повышения деформационной стойкости.
- Цинковое покрытие предотвращает образование коррозии.
- Расходники можно устанавливать в степлеры Matrix 40901 и 40909.
- В упаковке 1000 скоб, которых хватит на длительное использование.
Скобы Matrix 41314, 14 мм, для мебельного степлера, закаленные, тип 140, 1000 шт. – стоимость товара 250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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