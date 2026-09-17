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Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion

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Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 1
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 2
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 3
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 4
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 5
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 6
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 7
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 8
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 9
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 10
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 11
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 12
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 13
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 14
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 1
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 2
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 3
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 4
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 5
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 6
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 7
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 8
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 9
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 10
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 11
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 12
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 13
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 14
  • Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion
5 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал лезвия
сталь
Максимальный диаметр реза, мм
30
Число ходов, ход/мин
40
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х9
Вес, кг.
1.46

Описание товара Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion

Аккумуляторный секатор Denzel CP-30-0 предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.

Секатор работает от универсального аккумулятора Denzel 2Ач Li-ion, совместимого с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB (не входит в комплект поставки).

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия выполнены из стали SK5 и закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
  • Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
  • Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
  • Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
  • Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час (зарядное устройство приобретается отдельно).
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
  • Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
  • Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал лезвия
сталь
Максимальный диаметр реза, мм
30
Число ходов, ход/мин
40
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный секатор Denzel CP-30-0 предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.

Секатор работает от универсального аккумулятора Denzel 2Ач Li-ion, совместимого с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB (не входит в комплект поставки).

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лезвия выполнены из стали SK5 и закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
  • Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
  • Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
  • Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
  • Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час (зарядное устройство приобретается отдельно).
  • Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
  • Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
  • Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор аккумуляторный DENZEL 59436, CP-30-0, 18В Li-Ion - стоимость товара 5770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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