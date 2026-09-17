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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В

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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 1
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 2
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 3
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 4
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 5
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 6
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 7
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 8
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 9
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 10
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 11
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 12
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 13
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 14
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 15
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 16
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 17
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 18
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 1
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 2
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 3
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 4
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 5
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 6
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 7
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 8
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 9
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 10
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 11
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 12
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 13
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 14
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 15
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 16
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 17
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 18
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
120
Длина режущей кромки для травы, мм
80
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1000
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Время зарядки аккумулятора, ч
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-7 59428 предназначены для срезания травы, обрезки кустов и веток диаметром до 8 мм, подходят также для ухода за живой изгородью. Ширина среза в режиме ножниц составляет 80 мм, в режиме кустореза — 120 мм, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion номинальным напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, не требует подключения к стационарному источнику питания и может использоваться на любом расстоянии от дома. Пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Быстрое переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимают много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
  • Закрытая конструкция режущих блоков — механизм, приводящий лезвия в движение, защищен от посторонних загрязнений.
  • Лазерная заточка — лезвия устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Своевременная подзарядка — LED-индикатор позволяет оценить уровень заряда и избежать внезапных перерывов в работе.
  • Эргономичность — поворотную рукоятку можно установить в удобное положение для наиболее комфортной работы.
  • Небольшой вес 0,75 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
  • Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Длина режущей кромки для кустарника, мм
120
Длина режущей кромки для травы, мм
80
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1000
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Время зарядки аккумулятора, ч
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-7 59428 предназначены для срезания травы, обрезки кустов и веток диаметром до 8 мм, подходят также для ухода за живой изгородью. Ширина среза в режиме ножниц составляет 80 мм, в режиме кустореза — 120 мм, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion номинальным напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, не требует подключения к стационарному источнику питания и может использоваться на любом расстоянии от дома. Пригодится владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Быстрое переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимают много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
  • Закрытая конструкция режущих блоков — механизм, приводящий лезвия в движение, защищен от посторонних загрязнений.
  • Лазерная заточка — лезвия устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Своевременная подзарядка — LED-индикатор позволяет оценить уровень заряда и избежать внезапных перерывов в работе.
  • Эргономичность — поворотную рукоятку можно установить в удобное положение для наиболее комфортной работы.
  • Небольшой вес 0,75 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
  • Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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