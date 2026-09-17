Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В
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Характеристики
Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 59428, GS-7, Li-Ion, 7,2 В
Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-7 59428 предназначены для срезания травы, обрезки кустов и веток диаметром до 8 мм, подходят также для ухода за живой изгородью. Ширина среза в режиме ножниц составляет 80 мм, в режиме кустореза — 120 мм, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion номинальным напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, не требует подключения к стационарному источнику питания и может использоваться на любом расстоянии от дома. Пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Быстрое переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимают много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
- Закрытая конструкция режущих блоков — механизм, приводящий лезвия в движение, защищен от посторонних загрязнений.
- Лазерная заточка — лезвия устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Своевременная подзарядка — LED-индикатор позволяет оценить уровень заряда и избежать внезапных перерывов в работе.
- Эргономичность — поворотную рукоятку можно установить в удобное положение для наиболее комфортной работы.
- Небольшой вес 0,75 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
- Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel GS-7 59428 предназначены для срезания травы, обрезки кустов и веток диаметром до 8 мм, подходят также для ухода за живой изгородью. Ширина среза в режиме ножниц составляет 80 мм, в режиме кустореза — 120 мм, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion номинальным напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, не требует подключения к стационарному источнику питания и может использоваться на любом расстоянии от дома. Пригодится владельцам дачных участков.
Преимущества
- Быстрое переключение между задачами — установка и замена лезвий не занимают много времени, дополнительные инструменты для этого не требуются.
- Закрытая конструкция режущих блоков — механизм, приводящий лезвия в движение, защищен от посторонних загрязнений.
- Лазерная заточка — лезвия устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Своевременная подзарядка — LED-индикатор позволяет оценить уровень заряда и избежать внезапных перерывов в работе.
- Эргономичность — поворотную рукоятку можно установить в удобное положение для наиболее комфортной работы.
- Небольшой вес 0,75 кг — инструмент удобно удерживать, рука не устает во время длительной работы.
- Гарантия 3 года — надежность ножниц-кустореза подтверждена производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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