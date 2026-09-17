Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач
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Характеристики
Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач
Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G411 96817 с Li-Ion батареей напряжением 3,6 В и емкостью 1,5 Ач предназначены для поддержания декоративной растительности на дачном участке в аккуратном виде. В комплект входят две оснастки: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Благодаря простому управлению и малому весу 0,6 кг с ножницами-кусторезами легко справятся даже пожилые люди.
Преимущества
- Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 35 минут.
- Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
- Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
- Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
- Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений даже в труднодоступных местах.
- Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
- Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G411 96817 с Li-Ion батареей напряжением 3,6 В и емкостью 1,5 Ач предназначены для поддержания декоративной растительности на дачном участке в аккуратном виде. В комплект входят две оснастки: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Благодаря простому управлению и малому весу 0,6 кг с ножницами-кусторезами легко справятся даже пожилые люди.
Преимущества
- Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 35 минут.
- Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
- Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
- Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
- Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений даже в труднодоступных местах.
- Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
- Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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