Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion
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Характеристики
Описание товара Секатор аккумуляторный DENZEL 59435, CP-30, 18В Li-Ion
Аккумуляторный секатор Denzel CP-30 с батареей 18В Li-Ion предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.
Преимущества
- Универсальность — аккумулятор 2Ач Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Прочность и долговечность — стальные лезвия закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
- Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
- Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
- Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
- Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час.
- Работа без простоев — LED-индикатор на корпусе позволяет оценить оставшееся до подзарядки время.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
- Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
- Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
- Полный комплект поставки — аккумулятор и зарядное устройство прилагаются к секатору.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
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Аккумуляторный секатор Denzel CP-30 с батареей 18В Li-Ion предназначен для срезания ветвей толщиной до 30 мм. Станет незаменимым помощником для владельцев загородных домов, дач и плодовых питомников. Компактный бесщеточный электродвигатель обеспечивает эффективную работу инструмента. Секатор работает от аккумулятора, поэтому будет полезен при работе в труднодоступных местах и отдаленных участках сада.
Преимущества
- Универсальность — аккумулятор 2Ач Li-ion совместим с любым инструментом 18V Denzel battery system серии IB.
- Прочность и долговечность — стальные лезвия закалены до твердости 55-60 HRC, благодаря чему долго остаются острыми.
- Защита от случайного пуска — блокировка куркового выключателя не допускает начало работы по неосторожности.
- Предотвращение случайного повторного включения — в случае, если отключение произошло по причине разрядки, секатор не запустится после установки заряженного аккумулятора, а перейдет в защищенный режим.
- Функция автоотключения — инструмент выключается примерно через 10 минут, такое решение повышает безопасность рабочего процесса.
- Быстрая подготовка к работе — полная зарядка аккумулятора занимает всего 1 час.
- Работа без простоев — LED-индикатор на корпусе позволяет оценить оставшееся до подзарядки время.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная форма инструмента обеспечивает надежный и удобный захват.
- Запасное подвижное лезвие в комплекте — возможность замены ножа позволяет избежать выход секатора из строя при поломке оснастки и оперативно заменить ее.
- Безопасное хранение и транспортировка — после выключения режущий узел переводится в сомкнутое положение, в комплекте имеется защитный чехол.
- Полный комплект поставки — аккумулятор и зарядное устройство прилагаются к секатору.
- Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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