Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
В наличии
Код товара: 745488
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Максимальный диаметр реза, мм
25
Число ходов, ход/мин
30
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х10
Вес, кг.
1.37
Описание товара Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный секатор MTX BP-25 59437 с бесщеточным двигателем предназначен для подрезания растений и срезания веток диаметром до 25 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Инструмент пригодится для ухода за садом и дачным участком.
Преимущества
- Высокое качество — лезвия из высокоуглеродистой стали SK5 твердостью 48-52 HRC устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Долговечность — аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительный срок службы, его можно подзаряжать, не опасаясь уменьшения емкости.
- Контроль качества реза — зазор лезвий можно отрегулировать при необходимости.
- Контроль уровня заряда — на корпусе батареи расположен индикатор, помогающий своевременно определить необходимость подзарядки.
- Готовность к эксплуатации — инструмент поставляется с аккумулятором, зарядным устройством и комплектом инструментов для замены и регулировки лезвий.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Максимальный диаметр реза, мм
25
Число ходов, ход/мин
30
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный секатор MTX BP-25 59437 с бесщеточным двигателем предназначен для подрезания растений и срезания веток диаметром до 25 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Инструмент пригодится для ухода за садом и дачным участком.
Преимущества
- Высокое качество — лезвия из высокоуглеродистой стали SK5 твердостью 48-52 HRC устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Долговечность — аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительный срок службы, его можно подзаряжать, не опасаясь уменьшения емкости.
- Контроль качества реза — зазор лезвий можно отрегулировать при необходимости.
- Контроль уровня заряда — на корпусе батареи расположен индикатор, помогающий своевременно определить необходимость подзарядки.
- Готовность к эксплуатации — инструмент поставляется с аккумулятором, зарядным устройством и комплектом инструментов для замены и регулировки лезвий.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - стоимость товара 3180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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