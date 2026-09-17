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Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В

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Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 1
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 2
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 3
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 4
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 5
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 6
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 7
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 8
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 9
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 10
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 11
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 12
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 13
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 14
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 15
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 16
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 17
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 18
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 17
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 18
  • Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В
3 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Максимальный диаметр реза, мм
25
Число ходов, ход/мин
30
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х10
Вес, кг.
1.37

Описание товара Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный секатор MTX BP-25 59437 с бесщеточным двигателем предназначен для подрезания растений и срезания веток диаметром до 25 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Инструмент пригодится для ухода за садом и дачным участком.

Преимущества

  • Высокое качество — лезвия из высокоуглеродистой стали SK5 твердостью 48-52 HRC устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Долговечность — аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительный срок службы, его можно подзаряжать, не опасаясь уменьшения емкости.
  • Контроль качества реза — зазор лезвий можно отрегулировать при необходимости.
  • Контроль уровня заряда — на корпусе батареи расположен индикатор, помогающий своевременно определить необходимость подзарядки.
  • Готовность к эксплуатации — инструмент поставляется с аккумулятором, зарядным устройством и комплектом инструментов для замены и регулировки лезвий.

Отзывы о товаре Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В




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Характеристики
Бренд
MTX
Материал лезвия
высокоуглеродистая сталь
Максимальный диаметр реза, мм
25
Число ходов, ход/мин
30
Тип двигателя
бесщеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Время зарядки аккумулятора, ч
1
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный секатор MTX BP-25 59437 с бесщеточным двигателем предназначен для подрезания растений и срезания веток диаметром до 25 мм. Работает от аккумулятора Li-Ion 20 В емкостью 2 А·ч. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Инструмент пригодится для ухода за садом и дачным участком.

Преимущества

  • Высокое качество — лезвия из высокоуглеродистой стали SK5 твердостью 48-52 HRC устойчивы к нагрузкам и долго сохраняют режущую способность.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Долговечность — аккумулятор Li-Ion обеспечивает длительный срок службы, его можно подзаряжать, не опасаясь уменьшения емкости.
  • Контроль качества реза — зазор лезвий можно отрегулировать при необходимости.
  • Контроль уровня заряда — на корпусе батареи расположен индикатор, помогающий своевременно определить необходимость подзарядки.
  • Готовность к эксплуатации — инструмент поставляется с аккумулятором, зарядным устройством и комплектом инструментов для замены и регулировки лезвий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор аккумуляторный MTX 59437, бесщет., BP-25, Li-Ion, 20 В - стоимость товара 3180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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